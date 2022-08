Krim-reis van minister Lahbib (MR) blijft nazinderen: wat is de politieke impact?

En toch blijft alle kritiek voorlopig off the record, zoals dat dan heet. Niemand wil de voorzitter of Lahbib "en plein public" afvallen. Bouchez heeft de touwtjes binnen zijn partij dan ook stevig in handen. Iemand die zelf een belangrijke rol vervult binnen de MR vertelt dat de voorzitter tegenwoordig "dictatoriale trekjes" vertoont. Voor anderen is hun stilzwijgen eerder een kwestie van verantwoordelijkheid opnemen. "Wij zijn een 'partie de responsabilité'", klinkt het. "We willen het onze partij en de regering niet nog moeilijker maken dan het al is."