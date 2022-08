Anzegem vraagt overheid om onderhoud van wachtbekkens betaalbaar te maken

Gino Devogelaere (Samen één), de burgemeester van Anzegem, vraagt de hogere overheid om het onderhoud van wachtbekkens betaalbaarder te maken. Wachtbekkens zijn grote putten of plassen die bij regenweer het water opvangen. Dat water kan dan gebruikt worden als het droog is, zoals nu. Alleen slibben veel van die bekkens dicht omdat het onderhoud veel geld kost.

Vroeger mocht dat slib gewoon op de akkers worden gegooid, maar nu moet het naar een zuiveringsinstallatie. Dat kost makkelijk zo'n 200.000 euro per bekken. Burgemeester Gino Devogelaere: "De provincie West-Vlaanderen heeft hier prachtig werk geleverd in Anzegem. Er kwamen de laatste jaren drie wachtbekkens bij maar één van die bekkens zit vol met slijk en slib. Dat ligt er bijna 20 jaar en moet dringend eens uitgebaggerd worden. Maar misschien is het voor de provincie een even groot probleem als voor onze gemeente. Het slib is gewoon te duur om te verwerken."

Volgens de burgemeester van Anzegem kan er tot 60 procent meer water opgevangen worden als de bekkens goed onderhouden worden. Naast de provincie en de gemeente zijn er ook boeren die een eigen wachtbekken hebben.