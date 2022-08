Bart Laeremans nu officieel benoemd tot burgemeester van Grimbergen: "Blij dat alles snel en correct verlopen is"

"De geloofsbrieven zijn nagekeken en er zijn ook een aantal adviezen gevraagd van onder andere de gouverneur van Vlaams-Brabant en van de Procureur-Generaal", licht Laeremans toe. "Zij hebben geen enkel bezwaar geuit, zodat niets mijn benoeming nog in de weg stond. Daarop is minister Somers tot de benoeming overgegaan."

Laeremans was na een eerste eedaflegging op 2 juni al "aangewezen burgemeester". Op 1 september legt hij opnieuw de eed af voor de gemeenteraad. Vanaf dan mag hij zich burgemeester noemen.

"Ik ben toch blij dat daar geen discussie meer over bestaat of dat er nog stampij wordt rond gemaakt. Alles is heel correct verlopen en er zijn ook geen vertragingen opgetreden in het dossier en ik ben daar blij mee", besluit Laeremans.