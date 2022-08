Belgische mijnenjager zet (vroeger dan gepland) koers naar Middellandse Zee

De NAVO is met mijnenvegers in de Middellandse Zee aanwezig onder de naam “Standing NATO Mine Countermeasures Group 2” kortweg SNMCMG2. Die richt zich specifiek op het bestrijden van mijnen in en rond de Middellandse Zee. Als het nodig is kan de vloot worden ingezet voor militaire operaties, als onderdeel van de NAVO-reactiemacht.

“Mocht het nodig zijn, dan kunnen we eerder helpen bij het ruimen van mijnen. Daarom vertrekken we eerder dan gepland”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse marine tegen Nederlandse media. Nu ook de Belgische mijnenveger BNS Narcis naar de Middellandse Zee vaart, is de vloot sneller “compleet geïntegreerd”, voegt de woordvoerder eraan toe.