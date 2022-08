Bestuurder van vluchtmisdrijf Temse waarbij jongen van 16 omkwam, is aangehouden: "Ontredderd en geschokt, maar berouw komt na de zonde"

De bestuurder die eergisteren een jongen van 16 doodreed in Temse en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde beslist. De bestuurder, een man van 33 uit Sint-Niklaas, kon opgepakt worden, nadat ie nog een tweede ongeval had veroorzaakt. Hij was zwaar onder invloed van alcohol en drugs. Hij blijft in de cel op verdenking van onder meer onvrijwillige doodslag.