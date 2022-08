Bijna 45.000 mensen verlieten in 2021 Brussel om elders te gaan wonen: "Te hoge woningprijzen en corona joegen mensen weg"

Tegenover de cijfers van uitstroom staan er ook cijfers van mensen die naar Brussel verhuizen. In 2021 waren dat volgens Statbel 13.288 Vlamingen en 10.000 Walen. Maar ondanks het feit dat de uitstroom groter was dan de instroom, neemt het aantal inwoners van het Brussels gewest nog steeds toe. In 2021 telde Stabel 1.220.000 inwoners in onze hoofdstad, een toename met 2.667 mensen tegenover 2020. De toename is in hoofdzaak te wijten aan internationale migratie, goed voor 17.000 inwijkelingen, aldus nog Statbel.