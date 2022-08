Campertoeristen willen naar Brussel: "Schrijnend gebrek aan plaatsen"

In Brussel is er op dit moment maar één plaats waar je met je motorhome terecht kan. "Het is overal moeilijk in België, maar Brussel is toch wel het grootste pijnpunt", klinkt het bij de motorhomeclub. Al is het in andere Europese hoofdsteden niet veel beter. Interesse is er nochtans genoeg, blijkt uit een proefproject in Anderlecht.