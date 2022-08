CHECK - Neen, deze facebookpagina's geven geen tiny house weg, maar zijn uit op je likes en data voor geldgewin

"#We hebben dit kleine huis dat niet kan worden verkocht omdat het enkele kleine deuken en krassen heeft. Omdat het nog in perfecte staat is, hebben we besloten om het weg te geven aan iedereen die "Klaar" heeft gedeeld en ondertekend vóór 5 augustus om 18:00 uur. !!!"

Zo staat er te lezen boven de facebookfoto van de zogezegde tiny house in kwestie. Het wordt meteen duidelijk dat er iets aan de hand is. Links onderaan de foto zien we duidelijk een Engelstalig bord met daarop de woorden "of court" en het logo van de Amerikaanse republikeinse partij. Wanneer je de foto’s van de binnenkant bekijkt, zie je ook meteen dat het om Amerikaanse stopcontacten gaat. Het tiny house bevindt zich duidelijk niet in België of Nederland.