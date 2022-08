E34 in Zelzate weer volledig vrij nadat snelweg tijdlang afgesloten was na ongeval

Er stond rond 12.40 uur zowat 5 kilometer file en het Rode Kruis kwam ter plaatse om water te bedelen aan mensen in geblokkeerde voertuigen tussen Moerbeke en het ongeval. Aankomend verkeer moest de snelweg verlaten in Moerbeke, maar brandweerzone Centrum liet omstreeks 13.40 uur weten dat één rijstrook inmiddels opnieuw in gebruik was genomen. Rond 14.30 kon de volledige snelweg weer vrijgegeven worden.