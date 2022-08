Kater na huwelijk voor regisseur Adil El Arbi: Warner Bros. schrapt "Batgirl" op HBO Max en in de cinemazalen

Nu bevestigen media dat Warner van gedachten is veranderd en - naast de animatiefilm "Scoob!" - de stekker trekt uit de miljoenenproductie "Batgirl". Naar de exacte reden is het gissen, want Warner reageert (voorlopig) niet.

Oorspronkelijk zou "Batgirl" enkel op HBO Max te zien zijn, maar de coronacrisis deed ook kiezen voor een bioscooprelease.



Bekende Amerikaanse filmvakbladen spreken over een gewijzigde strategie, omdat het bedrijf van eigenaar is veranderd. Gewezen topman Jason Kilar was tijdens corona het idee genegen om films gelijktijdig op HBO Max en in de cinema uit te brengen. Hij veegde daarmee de traditie van tafel dat een film eerst uitkomt in de bioscoop en daar exclusief te zien is gedurende drie maanden en meer.

Zo geschiedde met onder meer "The Matrix (4) resurrections", terwijl bijvoorbeeld "Top gun: Maverick" wachtte - een zogenoemde post-covidrelease - en een denderend kassucces werd. Kilar kreeg veel kritiek te slikken, maar bleef het woord "overwinning" in de mond nemen. De nieuwe Warnerbaas David Zaslav ziet het anders en zet een bioscooprelease voorop.