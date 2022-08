Geslachte mammoeten in New Mexico bieden beste bewijs voor vroege aanwezigheid mensen in Noord-Amerika

De snijkanten van de benen messen waren bot, wat erop wijst dat ze gebruikt zijn om de karkassen van de mammoeten te versnijden, en rond het vuur werden sporen gevonden die aantonen dat het gebruikt is om het vet van de dieren uit te smelten.

Dankzij een koolstofdatering van collageen dat uit de mammoetbeenderen onttrokken werd, heeft de site ook een behoorlijk zekere ouderdom. Ze is tussen 36.250 en 38.900 jaar oud, wat haar tussen de oudste bekende sites plaatst die mensen hebben achtergelaten in Noord-Amerika.

"Wat we hier hebben, is verbazingwekkend", zei Timothy Rowe. "Het is geen inspirerende site met een prachtig skelet dat mooi op zijn zij ligt. Alles is compleet in de war gegooid, maar dat is nu eenmaal het verhaal van deze site."

Rowe is een paleontoloog en professor aan de University of Texas at Austin, die de leiding had over de studie, en de hoofdauteur van de studie over de vondst.