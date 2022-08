Moeders geven samen borstvoeding op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel: "Borstvoeding ligt gevoelig"

Borstvoeding geven is heel normaal, dat is de boodschap van de moeders over heel Vlaanderen en Brussel die vandaag gezamenlijk borstvoeding gaan geven. In Hasselt in Limburg zitten ze samen in het stadspark. Initiatiefnemer Ann Cuypers vindt het heel belangrijk dat moeders die borstvoeding geven, ondersteund worden door hun omgeving of door andere moeders.