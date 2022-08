Helft van grote Limburgse bouwbedrijven investeert niet meer: "Door opeenvolging van crisissen"

Uit een rondvraag bij meer dan 1.000 grote Limburgse bouwbedrijven blijkt dat 53 procent van hen investeringen uitstelt. "Dat zijn cijfers die we nog nooit eerder hebben vastgesteld", vertelt Chris Slaerts van de Confederatie Bouw. "En zelfs 44 procent van die bedrijven wil voorlopig niets meer investeren. Dat komt door de gigantische onzekerheid. We zijn van een coronacrisis naar een materialencrisis gegaan, en daar is nu nog de oorlog in Oekraïne bovenop gekomen. Dit hebben we de voorbije 40 jaar in Europa niet meer meegemaakt."