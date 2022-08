Binnenkort weinig of geen olijfolie meer in de winkel? Extreme droogte bedreigt productie in Spanje en Italië

"Als het de komende weken niet afkoelt of regent, kan de olijvenoogst van dit jaar aanzienlijk lager zijn dan de vorige", zei Planas in een interview. Hij gaf geen cijfers, maar Kyle Holland, prijsanalist bij marktonderzoeksgroep Mintec, schat dat het om een terugval van 25 tot 30 procent kan gaan. Spanje is de grootste olijfproducent ter wereld, goed voor de halve wereldproductie.

Doordat het conflict in Oekraïne ook de export van zonnebloemolie verstoort, wordt verwacht dat de prijs van plantaardige oliën de komende maanden de lucht in zal schieten. In Jaén, het centrum van de Spaanse olijfindustrie, zijn de prijzen voor extra vierge en geraffineerde olijfolie alvast met respectievelijk 2,2 en 8,3 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, volgens cijfers van de International Olive Council.