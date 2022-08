Hitte kan een spelbreker zijn voor Brussels bloementapijt, zegt begoniakweker uit Destelbergen

Kweker Johan Aelterman: "Als de temperatuur boven de 30 graden stijgt, dan verschroeien de bloemen. Bepaalde variëteiten zijn gevoeliger dan andere voor de hitte waardoor we sommige kleuren minder zullen kunnen gebruiken. Witte en scharlaken (soort rood, nvdr.) begonia's kunnen minder goed tegen de hitte dan gele of roze bijvoorbeeld."

Het gevolg is dat het kleurenpatroon van het bloementapijt nog kan veranderen. "Dan moeten we op het laatste moment nog schuiven met de kleuren. We hebben dat liever niet, maar het is nog gebeurd. Panikeren heeft geen zin, we zullen 100 procent ons best doen om de bloemen fris op de Grote Markt te krijgen."