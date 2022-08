Jonge man van 24 maakt dodelijke val van schachtbok van mijn van Eisden

Een drama afgelopen nacht in Eisden, in Maasmechelen. Rond 0.30 uur werd aan de politie gemeld dat iemand van de schachtbok aan de mijn van Eisden gevallen was. Enkele getuigen konden de val bevestigen, zo laat de politie weten.

De politie, brandweer en mug kwamen ter plaatse. Maar de jonge man van 24 uit Maasmechelen overleefde de val niet. Het gaat volgens burgemeester Raf Terwingen (CD&V) om een man die aan Free Running doet. "Het zou gaan om een Free Runner, dus iemand die handig is in het beklimmen van gebouwen en daar ook acrobatische zaken willen tonen, en dan gevallen is bij een sprong die hij had gewaagd."

Normaal gezien is die schachtbok afgesloten voor het publiek 's avonds. Hij ligt aan de toegangspoort Terhills van het Nationaal Park Hoge Kempen. Die schachtbok is tot op bepaalde hoogte toegankelijk, met trappen. Maar deze jonge man is hoger geklommen. De burgemeester hoopt dat jongeren in Maasmechelen meer hun gezond verstand gebruiken en dit soort acrobatische trucs niet meer uithalen.