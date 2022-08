Kinderopvang in Westmalle verliest vergunning door aanslepende gebreken, ouders niet akkoord: "We startten al een petitie"

De ouders blijven intussen wel achter Janneman staan. Gisterenavond kwamen ze ook naar het kinderdagverblijf om hun steun te betuigen aan de uitbaatster. "We voelen ons in de steek gelaten door Kind en Gezin (nu het Agentschap Opgroeien, red.)", zegt Joran Peeters. Zijn zoontje Gust wordt bij Janneman opgevangen. "In maart namen we contact op met Kind en Gezin, nadat de uitbaatster ons zelf had verteld dat een inspectie niet goed verlopen was. We kregen nooit een antwoord."

De ouders vinden de verplichte sluiting veel te verregaand voor de gebreken die zijn vastgesteld. Volgens hen gaat het vooral om gebrekkige administratie, zoals contactmomenten met ouders die niet altijd op papier staan. "Er waren misschien een paar kleine veiligheidszaken, maar die zijn meteen opgelost. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Een aantal punten waren moeilijker op te lossen, maar zij (de uitbaatster) was ervan overtuigd dat ze op de goede weg was. We vinden het dan jammer dat ze onmiddellijk moet sluiten en dat er geen tussenoplossingen zijn. Zo dacht ze dat ze misschien wat minder kinderen zou mogen opvangen."