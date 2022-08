Jonge landbouwers protesteren bij chemiebedrijf Ineos in Antwerpse haven tegen stikstofakkoord van Vlaamse regering

Zo'n 10 jonge landbouwers trokken vanmorgen met hun tractoren en een badkuip naar de site van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. "We protesteren tegen de ongelijke behandeling van de industrie en de landbouw", zegt Phille Renders van de Groene Kring, de grootste jongerenorganisatie in de land- en tuinbouwsector. "De industrie wordt altijd maar bevoordeeld, terwijl de landbouw de grote boosdoener is. De industrie mag zijn gang gaan en de landbouw moet het dan maar oplossen. En het Vlaamse parlement steunt dat dan nog."