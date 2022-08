Marc Coucke investeert in roboticabedrijf uit Herent dat distributiemagazijnen wil omvormen met robots

“We gaan in de eerste plaats onze eigen robot maken”, zegt Sven De Craemer van Zeal Robotics. “De focus ligt op de logistieke sector, de magazijnen enzovoort. Het zijn autonome voertuigjes die rondrijden in een distributiecentrum om zo op de meest efficiënte manier hun orders uit het magazijn te halen. Nu gebeurt dat nog met de hand. Het is geen robot om de mensen te vervangen, maar eerder om hen te ondersteunen. We nemen eigenlijk het zwaar werk van hen over. Het is dus om een antwoord te bieden aan het tekort in de sector. Veel mensen willen dat werk vandaag niet meer doen.”