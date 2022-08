Vals Twitterprofiel voetballer Charles De Ketelaere lokt met vroegtijdige afscheidsboodschap duizenden volgers 

"Official Account of Player AC Milan", staat op de slechts drie maanden oude pagina van C_De_Ketelaere, maar niets is minder waar. Het gaat namelijk niet om het echte account van De Ketelaere. "Charles heeft geen Twitterprofiel", bevestigt directeur Communicatie van Club Brugge Kirsten Willem die maandag op Twitter vroeg om het account te rapporteren. Wie er achter het nepaccount zit is niet duidelijk.

Willem vertelt dat spelers meestal in samenspraak met de club actief kunnen zijn op sociale media, maar dat De Ketelaere zelf geen interesse toont in Twitter en dus ook geen profiel heeft. Een Instagramaccount (zie afbeelding hieronder), dat ook aan het nepaccount werd gekoppeld, heeft de voetballer wel. Daarop communiceerde hij dinsdag ook over zijn eerste dag in Milaan.