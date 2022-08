Moeten 70.000 Nieuw-Zeelanders op termijn hun woning verlaten om in hoger gelegen gebied te wonen? Eerste klimaatplan voorgesteld

Volgens anderen komt het plan ook veel te laat. "Wanneer we de volgende overstroming opruimen en opnieuw een jaar vol extremen ondergaan, is dit plan een goede opfrissing dat we nog een lange weg moeten afleggen", zegt Nick Cradock-Henry, hoofdwetenschapper aan Manaaki Whenua voor landschapsonderzoek. "Ons aan de klimaatverandering aanpassen is één van de meest complexe maatschappelijke en ecologische uitdagingen waar we voor staan, maar met dit plan gaan we in ieder geval de goede kant op."