Oliereuzen boekten 56 miljard dollar winst in 3 maanden tijd,  maar oogsten ook kritiek: "Perfecte walhalla voor hen"

De een zijn dood is vaak de ander zijn brood. Zo is het ook - onrechtstreeks - met de oorlog in Oekraïne. Door de inval van Rusland in Oekraïne hebben de grote oliebedrijven de afgelopen maanden enorme winsten geboekt, zo blijkt uit de kwartaalcijfers die de grote oliebedrijven de afgelopen dagen hebben bekendgemaakt.

Eergisteren was BP als laatste aan de beurt om met kwartaalcijfers te komen. Het Britse bedrijf kon de aandeelhouders een kwartaalwinst van maar liefst 9,3 miljard dollar presenteren, het hoogste kwartaalcijfer in 14 jaar. Dat resultaat ligt in de lijn van de kwartaalresultaten die de twee grootste Amerikaanse olieconcerns, ExxonMobil en Chevron, eerder voorlegden.