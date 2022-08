Twee jaar na de ontploffing in de haven van Beiroet wachten de slachtoffers nog steeds op gerechtigheid

Voor de ontploffing bevond Libanon zich al in zware financiële problemen. Sinds de noodlottige dag is Libanon er niet in geslaagd het tij te keren, integendeel. "De situatie is enorm wanhopig", zegt Mohr. "Sinds de explosie is de situatie is alleen maar verslechterd. Het land kampt met een gigantische economische crisis en er is een inflatie van meer dan 200 procent. Mensen hebben amper elektriciteit en verliezen massaal hun jobs. Het geld zit vast in de banken, omdat die anders dreigen failliet te gaan."

De Wereldbank benoemde de situatie in Libanon als een van de grootste crisissen van de laatste 150 jaar. Voorlopig liggen er echter weinig tot geen oplossingen in het vooruitzicht. "De situatie wordt elke dag slechter. Het land staat, net als de silo's, op instorten."