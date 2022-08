Ook in de zomer leren kinderen skiën en snowboarden in Wilrijk, al lopen de energiekosten heel erg op

De sneeuw in goede staat houden, kost met de hoge energieprijzen wel heel wat meer geld nu. Maar de piste ontdooien en weer opstarten kost nog meer. "We bekijken nu ook of we zonnepanelen kunnen installeren in oktober of ten laatste in november", zegt Bram Hendrickx, CEO van Aspen. "Zoals zovelen zijn we daar toch al even op aan het wachten. We hebben hier dan ook een grote oppervlakte. Het gaat om zo'n 12.000 vierkante meter dakoppervlakte die we willen vullen. Dat gaat om een investering van 2,5 tot 3,5 miljoen euro."