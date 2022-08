Oplichter doet zich voor als bankbediende in streek rond Diksmuide 

De politiezone Polder, in de regio rond Diksmuide, waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting waarbij een zogezegde bankmedewerker aan huis komt om een probleem met je bankrekening op te lossen. Een aantal gezinnen in de streek van Diksmuide kreeg het bezoek van zo'n oplichter die zich voordoet als iemand van de bank. De gezinnen krijgen vooraf ook altijd een telefoontje dat hij zal langs komen, zogezegd omdat er een probleem is met hun rekening. Tijdens een gesprek probeert hij dan de code van hun bankkaart te ontfutselen en neemt hij ook de kaart zelf mee.

Wim Merlevede van de politiezone Polder geeft tips om oplichters te herkennen: "We kunnen meegeven dat je eigen bank je nooit zal vragen om in te loggen op je rekeningen. Ze zullen zeker je persoonlijke code nooit vragen, niet via de telefoon maar zeker niet aan de voordeur van je huis. Als je zo aangesproken wordt, verwittig dan meteen de politie en ga niet in op de vraag om in te loggen."Bij de politiezone werd een onderzoek gestart naar de feiten.