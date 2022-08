Ouders van hersendode jongen Archie vangen ook bot bij Europees Mensenrechtenhof

Op 7 april werd Archie Battersbee thuis bewusteloos aangetroffen. Zijn moeder vermoedt dat hij heeft meegedaan met een online uitdaging waarbij deelnemers proberen het bewustzijn te verliezen. Sindsdien kwam de jongen nooit meer bij bewustzijn. Volgens de artsen is Archie hersendood en kan er geen hulp meer baten.

De ouders van Archie verzetten zich tegen zo goed als elke beslissing van het ziekenhuis. Zij hebben wel nog hoop en vragen dat, zolang zijn hart klopt, de behandeling wordt voortgezet.

Een eerste rechter besloot in juni dat de behandeling mag worden stopgezet. De ouders gingen toen in beroep. Toen de rechtbank eergisteren opnieuw besliste dat de voortzetting van de behandeling geen zin heeft, dienden de ouders opnieuw een hoger beroep in, dit keer bij het Hooggerechtshof. Maar dat verwierp het verzoek van de familie.

Omdat ze bij de Britse rechtbanken geen succes boekten, stapten de ouders van Archie naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar dat ging dus ook niet in op hun verzoek.

Verwacht wordt dat de beademing van de jongen morgen wordt uitgeschakeld.