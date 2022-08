Pelosi na ophef over bezoek aan Taiwan: "China kan niet verhinderen dat mensen steun uitspreken voor Taiwan"

Over de heisa over haar bezoek haalt Pelosi de schouders op. Ze wijst erop dat dit jaar al 5 Amerikaanse senatoren naar Taiwan zijn gereisd en dat daar niet te veel ophef over gemaakt is. "Ik hoop dat het echt duidelijk is dat China Taiwan misschien wel kan verhinderen om naar bepaalde vergaderingen te gaan, maar dat ze niet in de weg kunnen staan van mensen die naar Taiwan komen als teken van hun vriendschap van en steun."