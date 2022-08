Phishingmail roept inwoners Sint-Gillis-Waas op om onbestaande rioolbelasting te betalen

De mails worden verstuurd in naam van het Nederlandse incassobureau GGN. Dat is een bestaand incassobureau, maar op hun website staat de melding dat hun naam wel vaker misbruikt wordt door internetcriminelen om mensen op te lichten. Zo dus ook in Sint-Gillis-Waas, waar mensen worden opgeroepen de rioolbelasting van vorig jaar te betalen. Een rioolbelasting die in Sint-Gillis-Waas helemaal niet bestaat.

Burgemeester De Rudder: "Wij roepen onze handelaars en inwoners op om niet in te gaan op die mail en dus zeker ook geen betaling uit te voeren. Wij vragen mensen ook om die phishingmails door te sturen naar verdacht@safeonweb.be. De politie is ook al op de hoogte gebracht."