CNG tanken in België vaak duurder dan in de buurlanden: vanwaar komt dat prijsverschil?

Een paar jaar geleden had rijden op CNG (gecomprimeerd aardgas) nog het imago van goedkoop en milieuvriendelijk te zijn, maar daar is op beide vlakken een kentering in gekomen. Op vlak van milieuvriendelijkheid moet het de duimen leggen voor de elektrische wagens en goedkoop CNG tanken zit er al een tijdje niet meer in.

Integendeel: enkele jaren geleden schipperde de prijs van een kilogram CNG aan de pomp tussen 0,80 en 1 euro per kilogram, maar sinds september vorig jaar schieten de prijzen enorm de hoogte in. Eind 2021 bereikte CNG de grens van 2 euro per kilogram aan de pomp en ondertussen betaal je bijna overal in België meer dan 3 euro (voor laagcalorisch gas) of meer dan 3,5 euro (voor hoogcalorisch gas) per kilogram.