Rammstein vanavond in Oostende: meegenieten vanop dak van woonzorgcentrum en tour voor slechtzienden op podium

Vanavond speelt de Duitse metalband Rammstein haar eerste van twee optredens in Park de Nieuwe Koers in Oostende. In totaal zouden er over twee avonden zo’n 100.000 mensen naar de band komen kijken, maar de organisatie heeft aandacht voor enkele mensen in het bijzonder. Zo is er gekeken naar het aanpalende woonzorgcentrum De Drie Platanen, en krijgen slechtzienden een tour op het podium.