Regering-Biden dient klacht in tegen anti-abortuswet in Idaho

Na de nietigverklaring door de hoogste rechtbank had president Joe Biden de beslissing al betreurd. Hij beloofde er alles aan te doen om de toegang tot abortus te verdedigen. Als president is zijn manoeuvreerruimte echter beperkt. Zijn minister van Justitie, Merrick Gerland, had een taskforce opgericht die de wetten onderzoekt die anti-abortusstaten in de nasleep van de uitspraak van het Hof aannemen.

Een van die staten is Idaho, in het westen van het land. Dat was een van de eersten om een nieuwe wet door te voeren die op 25 augustus in werking treedt. Die wet schrijft voor dat abortus enkel kan als het leven van de zwangere vrouw gered moet worden.

Garland heeft het gerecht nu gevraagd om deze wet uit Idaho te blokkeren, omdat de wet van de deelstaat een federale wet schendt over medische noodsituaties, omdat de wet in Idaho niet voorziet in een uitzondering voor "ernstig gevaar voor de gezondheid" van de zwangere vrouw en zo rechtszaken tegen artsen mogelijk maakt.

De redenering van Washington is dat een abortus "de noodzakelijke behandeling kan zijn om een patiënte in een medische noodsituatie te stabiliseren". Sinds het arrest van het Hooggerechtshof zijn er echter "talrijke meldingen van uitstel, vertraging en zelfs weigering om zwangere vrouwen in medische noodgevallen te behandelen", merkte Garland op.

Een tiental staten hebben abortussen op hun grondgebied al verboden, en op termijn zou dat in de helft van de 50 staten kunnen gebeuren. In Kansas is er vandaag een referendum over het onderwerp.