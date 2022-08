"Safety drone" moet brandweerzone Oost-Limburg helpen om vlak na oproep inschatting van situatie te maken op locatie

Als hulpdiensten een oproep binnenkrijgen, moeten ze de ernst en de omvang van een noodsituatie inschatten op basis van de gegevens die ze telefonisch krijgen. Het gebeurt wel eens dat ze ter plaatse merken dat de info die ze kregen niet volledig juist was. Met als gevolg dat ze eenheden terug naar huis moeten sturen of versterking moeten vragen. Een safety drone zou dat probleem kunnen oplossen. "De drone die onmiddellijk na een oproep vertrekt, is als het ware onze ogen, nog voor we zelf op locatie zijn aangekomen.", zegt Dominic Knapen, zonecommandant van Brandweer Oost-Limburg. "Als je 10 minuten na de oproep aankomt en je moet bellen om versterking. Dan zijn er al 20 minuten gepasseerd eer de versterking er is. Met de drone kunnen we meteen een goede inschatting maken en winnen we kostbare tijd in noodsituaties", legt Genks burgemeester Wim Dries (CD&V) uit.