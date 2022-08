Opnieuw grote drukte aan autokeuringscentra in Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaas sluit keuringscentrum

Voor de tweede dag op rij is het bijzonder druk aan enkele autokeuringscentra in Oost-Vlaanderen. In de centra in Wondelgem bij Gent, in Brakel, en in Sint-Niklaas staan mensen urenlang aan te schuiven. Vandaag kunnen mensen in die centra terecht zonder afspraak en dat zorgt voor een overrompeling. De stad Sint-Niklaas heeft zelfs besloten om het keuringscentrum vandaag te sluiten.