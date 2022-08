Hoe spanningen tussen China en Taiwan wereldeconomie en vooral technologiewereld kunnen lamleggen

Zowel Taiwan als de Verenigde Staten zijn zich meer dan bewust van het strategisch belang van de Straat van Taiwan. Officieel behoort de zeestraat tot de internationale wateren, maar China liet recent in juni nog weten dat het dit in twijfel trekt. Het land hoopt al langer de handelsroute bij de Chinese wateren in te lijven. Daarom heeft de VS heel wat militaire basissen in de regio. Grote (vliegdek)schepen liggen klaar om de doorgang te vrijwaren. Op dit ogenblik bevindt er zich een Amerikaanse vloot ten oosten van Taiwan met het vliegdekschip USS Ronald Reagan, een raketkruiser, een destroyer en een amfibisch landingsschip.

Toch is het vrijwaren van de doorgang van de Straat van Taiwan er niet eenvoudiger op geworden. In 1995 probeerden de Chinezen de Straat van Taiwan al eens in te nemen toen de toenmalige president van Taiwan Lee Teng-hui zijn alma mater bezocht in de Verenigde Staten. De VS de kwestie op door enkele oorlogsbodems door de zeestraat te zenden. Het Chinese leger is de laatste decennia echter heel wat sterker geworden. De Chinese zeevloot is nu groter dan die van de VS, en alles wijst erop dat de situatie nu niet zo eenvoudig opgelost zou kunnen worden als destijds.