Stille wake voor slachtoffer vluchtmisdrijf Temse

Op de plek in Temse waar maandagavond een 16-jarige fietser werd doodgereden, hebben een 200-tal mensen gisteravond een stille wake gehouden. Onder hen ook heel wat vrienden en familieleden van het jonge slachtoffer. De tiener werd door een dronken autobestuurder, die ook onder invloed was van drugs, van het fietspad gemaaid.

Het initiatief voor de wake ging uit van een neef van het slachtoffer die via sociale media een oproep had gelanceerd. Ook vandaag wordt de jongen herdacht. De Da Vincischool in Sint-Niklaas, waar de jongen school liep, organiseert een bijeenkomst voor de leerlingen en leerkrachten. Vanmiddag beslist de onderzoeksrechter of de autobestuurder aangehouden wordt. Het gaat om een man van 33 uit Sint-Niklaas.