Geblesseerde skatelegende Tony Hawk vraagt Belgische Moya (13) om in te vallen: "Wil jij kickflip doen op podium?"

De 13-jarige Moya beleefde de avond van zijn leven toen de geblesseerde skatelegende Tony Hawk vroeg of hij in zijn plaats een skateboardtruc wilde demonstreren op het podium. De Amerikaanse Hawk toert momenteel door Europa met zijn lezing "An Evening With Tony Hawk" en was gisteren te gast in Antwerpen. "Ik had wel wat zenuwen, dus ik ben blij dat het gelukt is", zegt Moya.