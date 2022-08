Verlichting van stationsparking in Weerde brandt al maanden dag en nacht: "Zijn wel led-lampen"

De omgeving van het NMBS-station in Weerde is flink opgefrist. Er zijn meer fietsenstallingen, fietspaden in dubbele richting, nieuwe voetpaden, meer groen en een nieuwe, mooi aangelegde parking voor de pendelaars. Alleen met de verlichting van die parking loopt het blijkbaar mis. Want de verlichting brandt er sinds de opening in de lente dag en nacht.