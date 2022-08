Bekend Brussels architect Lucien Kroll overleden

“Hij is de mooiste resultante van het denken van Mei ‘68, namelijk dat architectuur iets is voor en met mensen.” Hij stelde bewoonbaarheid voorop in zijn ontwerpen. “Waarom zouden we mensen in dezelfde woningen onderbrengen als ze allemaal verschillend zijn?” Zo luidde volgens Boutsen het adagium van de architect, die zijn ideeëngoed ook uitdroeg in artikels waarmee hij de toen mainstream architectuur bestreed.