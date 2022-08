Na overlijden fietser in Temse: aantal ongevallen met vluchtmisdrijf blijft hoog, ondanks strenge straffen 

Volgens het verkeersinstituut VIAS blijft het aantal verkeersongevallen waarbij vluchtmisdrijf gepleegd wordt hoog. In 2020 daalde het aantal sterk, doordat mensen zich minder mochten verplaatsen door de coronamaatregelen en ook in 2021 waren er iets minder. Maar dat effect is ondertussen uitgewerkt. "Als we kijken naar de eerste maanden van dit jaar zitten de ongevallencijfers opnieuw in de lift. We gaan terug naar de cijfers van voor de coronaperiode en dan spreken we over zo'n 4.500 ongevallen elk jaar met vluchtmisdrijf. Dat zijn er zo'n 12 per dag."