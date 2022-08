VN-topman Guterres: "Missie opgestart om te onderzoeken wat er gebeurd is met krijgsgevangenen in Olenivka"

Hoe het ook zij: de Verenigde Naties heeft nadien zowel van Rusland als van Oekraïne de vraag gekregen om te onderzoeken wat er nu precies is gebeurd. Dat bevestigt VN-topman Guterres. “In lijn met mijn eigen bevoegdheden heb ik beslist om een onderzoeksmissie op te starten, want ik heb niet de bevoegdheid om een strafonderzoek te doen”, aldus de Portugees.

Guterres zegt dat de krijtlijnen van dez onderzoeksmissie nu voorbereid worden, in samenspraak met Rusland en Oekraïne. “Tegelijkertijd zoeken we geschikte, onafhankelijke mensen voor deze missie en we hopen van beide kanten toegang te krijgen tot alle gegevens die nodig zijn om de waarheid te vinden over wat is gebeurd.”