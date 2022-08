Door hitte-eilanden is het tot 6 graden warmer in de stad dan op het platteland: ontdek hier wat dat betekent

Vooral 's avonds en 's nachts is het verschil groot. De avonden koelen maar heel traag af in een stedelijke omgeving, en zelfs 's nachts blijft het relatief warm. Even een frisse neus halen na een warme dag door 's avonds laat te gaan wandelen, wordt daarom minder evident.

Het is niet zo dat het overdag per se warmer is in steden, integendeel. "Overdag zien we weinig verschil tussen steden en platteland. Soms kan het op bepaalde plekken met veel hoogbouw zelfs (tijdelijk) ietsje koeler zijn in de stad dankzij de extra schaduw."

Het hoogste verschil dat de onderzoekers ooit zagen via hun netwerk van meetstations, was 10 graden Celsius tussen Brussel en het platteland rond onze hoofdstad. Dat was in augustus 2020, maar die kloof was "zeer extreem" en het is tot nu toe eerder uitzonderlijk gebleken.