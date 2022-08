Nederland kampt met officieel watertekort, nog geen extra maatregelen voor waterverdeling

Het is lang niet de eerste keer dat er een "feitelijk" watertekort is in Nederland. In de 20e eeuw is het al de 5e keer: ook in 2003, 2006, 2011 en 2018 was dat het geval.

In 2003 was er vervolgens zelfs sprake van een dreigende nationale crisis door de droogte. Ook in de warme zomer van 1976 werd de situatie opgeschaald naar fase 3.