Zoniënwoud zoekt wintereik: "Mogelijk zelf oogsten"

“Als je soorten vermengt, krijg je een bosbestand met meer structuur. Bomen die sneller of trager groeien, bomen die meer of minder licht doorlaten: dat zorgt allemaal voor een gezond microklimaat”, legt hij uit. “En dat zal het vochtgehalte in het bos beter op peil houden.” Dat is nodig, want het grondwaterpeil in en rond het woud daalt al meer dan vijf jaar. In het bosbeheerplan van 2018 was voorzien dat het aandeel beuken in het woud tegen 2042 met tien procent moet dalen. “Dat zal wellicht meer zijn”, zegt Swerts nu.