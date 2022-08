Vooral vrouwen kopen tickets voor festival Wecandance: "Vraag naar Angela bij onveilig gevoel"

Het elektronisch festival Wecandance op het strand van Zeebrugge trekt vooral vrouwen aan. Zo’n 63 procent van wie nu al een ticket heeft gekocht, is een vrouw. Volgens de organisatie komt dat omdat het festival gericht is op meer dan alleen muziek. “Wecandance volgt altijd het thema van de modeweek in Parijs in september. Daarnaast voorzien we ook veel leuke eetstandjes”, vertelt Bart Roman.

De organisatie wil dan ook garanderen dat iedereen zich veilig voelt op het festival. Het barpersoneel heeft een opleiding gevolgd gericht op discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en drugs. “We willen dat zowel de toeschouwers als alle medewerkers van het festival zich veilig voelen”, zegt Bart Roman. Als je je onveilig voelt, kan je aan het barpersoneel vragen of Angela achter de bar werkt. Bij dat codewoord weet het personeel dat ze moeten ingrijpen.

Daarnaast voorziet het festival ook een safe space op het terrein. Dat is een prikkelarme ruimte waar mensen met vragen terecht kunnen. Ook staan er twee grote palen met vraagtekens op het terrein waar 'safety ambassadeurs' mensen met vragen kunnen opvangen. Tenslotte zal de organisatie op 6 augustus een nummer vrijgeven waarop je anoniem kan communiceren als je je onveilig voelt.