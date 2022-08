Als je hersendood bent, zoals Archie, ben je eigenlijk al overleden: waarom is daar dan soms nog discussie over?

Lemmens heeft de juridische strijd van familieleden over het stopzetten van een behandeling als advocaat wel al vaker van nabij gevolgd. "Het is niet uitzonderlijk dat de vaststellingen van de artsen conflicteren met de religieuze overtuigingen van bepaalde familieleden. En daar kunnen dus ook wel eens discussies over ontstaan. Dat was vooral schering en inslag tijdens de coronacrisis, toen er veel mensen op de afdelingen intensieve zorgen lagen. Als bij een patiënt dan werd geoordeeld dat verder behandelen zinloos was, werd ik soms gecontacteerd door de familie met de vraag of ik daar iets aan kon doen. Het resultaat was uiteindelijk altijd hetzelfde: dat de behandeling wel degelijk gestaakt werd."