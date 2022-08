Man uit Aartrijke valt in rioolput: "Stappen ondernemen zodat het nooit meer gebeurt"

In Aartrijke, een deelgemeente van Zedelgem beleefde Bart Declerq de schrik van zijn leven toen hij maandag in een rioolput viel. Om het onkruid in zijn voortuin te verwijderen, liep hij over de rioolput die plots brak. “Ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken. Gelukkig kon ik me nog net tegenhouden door mijn armen te spreiden waardoor ik nog uit de put kon kruipen”, vertelt hij. De put is ongeveer drie meter diep. Bart hield heel wat schaafwonden, blauwe plekken en een gewonde knie aan de val over.

Om zulke voorvallen in de toekomst te vermijden, trok Bart deze ochtend naar het gemeentebestuur. “Ik hoop dat er een controle komt van de verschillende putten, want er zijn nog oude putten in de straat. En dat de gemeente iets doet aan het voetpad. Daarnaast wil ik dat de kosten van mijn schade worden vergoed”, vertelt hij. De gemeente Zedelgem betreurt het ongeval, maar stuurt Bart door naar De Watergroep. Zij zouden de verantwoordelijkheid dragen voor de staat van de rioleringen.