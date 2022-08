Berlare laat parcours over Donkmeer doorgaan ondanks blauwalg: "Deelnemers zullen niet in het water vallen" 

"Het advies aan de burgemeester is heel erg duidelijk. Wateractiviteiten zijn geen goed idee. Als er mensen of dieren ziek worden, is de gemeente verantwoordelijk", zegt Katrien Smet van de VMM. "Wij volgen de aanbevelingen streng op en er zijn geen activiteiten op het water zoals anders", zegt burgemeester Katja Gabriëls. "De organisator van het parcours over het water zegt dat er aanpassingen zijn gebeurd zodanig dat het niet de bedoeling is dat mensen in het water belanden. Het is een trager parcours."

De deelnemers moeten deze keer ook droog blijven, anders worden ze gediskwalificeerd. De gemeente benadrukt dat er een absoluut zwemverbod is. "Wij kunnen nooit verhinderen dat mensen vrijwillig het water aanraken, ook niet buiten de Waterfeesten." Berlare voorziet ook in een duidelijke signalisatie rond de Donkvijver over de aanwezigheid van de blauwalg.