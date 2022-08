Eerste stap naar fusie Borsbeek en Antwerpen: Borsbeek mag Antwerps stadspersoneel gebruiken

De stad Antwerpen en Borsbeek bekijken of een fusie in 2025 mogelijk is. De eerste stappen in de samenwerking zijn alvast begonnen. "We kunnen voortaan gebruikmaken van het personeel van de stad Antwerpen", begint burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek). "Zo kunnen we aftoetsen of de samenwerking vruchtbaar genoeg is om in een fusie over te gaan."