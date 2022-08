Extra werk voor boswachters door aanhoudende droogte

Samen met haar team beheert Evy Dewulf een gebied van 6000 hectare tussen Knokke, De Panne en Heuvelland. Om branden te vermijden, proberen de boswachters bezoekers zoveel mogelijk attent te maken op de droogte. “We moeten waakzaam blijven. Mensen mogen in deze periode geen vuur maken of roken in de natuurgebieden. We zien hier en daar toch nog resten van kampvuren”, vertelt Dewulf.

Daarnaast brengt de droogte nog heel wat extra zorgen met zich mee voor de boswachters. “We zien dat de bomen hun bladeren al afwerpen en dat er te weinig water en voedsel is voor de dieren. Daarom rijden we rond met tractoren om de poelen te vullen met drinkbaar water. We gebruiken ook oude jachtputten en vullen die met wat water, zodat jonge vogels voedsel kunnen vinden", vult ze aan.