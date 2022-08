Kreeg 2,5 jarig meisje geen begrafenis in Sint-Servaaskerk in Wemmel, omdat ouders Frans praten? Burgemeester ontkracht rel over taalregime

"Er zijn afspraken binnen de Kerk, die al even oud zijn als de faciliteiten zelf", zegt burgemeester Vansteenkiste. "In de Sint-Servaaskerk, de hoofdkerk, gebeuren de diensten in het Nederlands. Maar er is een tweede kerk, waar de eredienst wél in het Frans gebeurt. In al die jaren heeft er zich nog geen enkel incident voorgedaan", stelt de burgemeester.